«Русские Витязи» и «Стрижи»: как выглядел Парад Победы глазами летчиков
Минобороны показало, как выглядел Парад Победы глазами летчиков
Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Министерство обороны РФ опубликовало видео из кабины истребителя.
Министерство обороны РФ показало, как выглядел праздничный парад на Красной площади в честь Дня Победы глазами летчиков Воздушно-космических сил. Соответствующее видео ведомство опубликовало в Telegram-канале.
Отмечается, что авиация летела на скорости 550 километров в час, а также на высоте до 500 метров.
«В воздушной части парада пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», — уточняется в публикации.
Кроме того, были задействованы штурмовики Су-25, окрасившие небо в цвета государственного флага России.
На Параде Победы в Москве в 2024 году приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил.
В 22:00 по московскому времени будут запущены праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мелитополе по центральной улице прошел танк Т-70 в День Победы.