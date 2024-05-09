«Русские Витязи» и «Стрижи»: как выглядел Парад Победы глазами летчиков

Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерство обороны РФ опубликовало видео из кабины истребителя.

Министерство обороны РФ показало, как выглядел праздничный парад на Красной площади в честь Дня Победы глазами летчиков Воздушно-космических сил. Соответствующее видео ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Отмечается, что авиация летела на скорости 550 километров в час, а также на высоте до 500 метров.

«В воздушной части парада пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», — уточняется в публикации.

Кроме того, были задействованы штурмовики Су-25, окрасившие небо в цвета государственного флага России.

На Параде Победы в Москве в 2024 году приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил.

В 22:00 по московскому времени будут запущены праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мелитополе по центральной улице прошел танк Т-70 в День Победы.