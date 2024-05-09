Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня российские бойцы продолжают дело своих предков — великих солдат Великой Отечественной войны.

Каждый защитник своего Отечества, понимает, что когда Родине необходима помощь, не должно возникать никаких сомнений. Так, ни минуты не сомневался и участник специальной военной операции Василий Малай, посмертно награжденный орденом «За вклад в Победу» и продолжавший дело своих предков — 5-tv.ru взял эксклюзивный комментарий у супруги погибшего, Ольги.

В Московском Екатерининском парке 4 мая состоялось торжественное мероприятие, приуроченное 9 Мая, во время которого особо отличившимся участникам СВО вручили награды. Благодарность за мужа получила Ольга Малай — ее дорогой супруг погиб в январе в зоне боевых действий.

Наша собеседница дрожащим голосом пообещала: она обязательно расскажет детям, когда они подрастут, что сделал их папа для своей страны. Так, он отправился защищать не только свою семью, но и Отечество.

Узнала о смерти своего любимого Ольга Малай глубокой ночью — страшное воспоминание навсегда останется с ней. В июне мужу нашей собеседницы могло бы исполнится 40 лет. Однако судьба распорядилась иначе: по бригаде мужчины, в которой он был старшиной, нанес удар украинский дрон, из-за чего Василий получил осколочное ранение в грудь, несовместимое с жизнью.

Вдова уверена, что ее погибшего Героя обязательно будут помнить, чтить и уважать, ведь он не сомневался — необходимо постоять за Россию. Малай понял, что обратной дороги нет, когда третий по счету киевский беспилотник подлетел к дому, где проживала его семья. Он решился моментально — осознал, что нужно защитить своих родных.

«Нет, ну это все. Я ухожу». Не было никаких сомнений у человека. Он просто четко решил и пошел», — вспомнила слова мужа Ольга.

Как она верно подметила, каждый служащий, сражающийся за свою страну — будь то участник Великой Отечественной войны или же участник СВО — в любом случае Герой. Во время мобилизации тысячи мужчин «спрятались», укрываясь от своего долга, и лишь самые бравые не побоялись помочь Отечеству. Ежедневно они закрывают своей грудью не только сослуживцев, но и всю Россию.

«Где бы они не воевали, что бы они не делали, они делают это во благо», — считает наша собеседница.

Она уверена, что все те, кто отправился на СВО, рискуют каждый день. Эти невероятно смелые люди почти ежедневно становятся свидетелями страшных событий. Однако Малай верит, что бравые воины обязательно должны вернуться домой — нужно просто надеяться и ждать.

«Все те, кто там, пусть будут живы. И пусть каждого ангел-хранитель поцелует в затылок, чтобы ничего ни от куда не прилетело. Пусть они выстоят, пусть они победят и все вернутся домой. Это самое главное», — заключила Ольга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал участников СВО героями России.