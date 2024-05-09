На Украине заявили об опасности для страны при освобождении бойцами РФ Часов Яра

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Пока российские войска выполняют задачи в зоне СВО, украинские боевики жалуются на напряженную ситуацию.

Вооруженные силы России могут продвинуться в центральную Украину после того, как освободят прифронтовой город Часов Яр и другие районы Донбасса. Об этом заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части ДНР Вадим Филашкин в беседе с телеканалом Sky News.

«Противник будет идти дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, противник будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны», — сказал он.

Кроме того, командир 22-й бригады ВСУ с позывным Стив рассказал об усилившихся атаках на фронте со стороны российской армии в течение последнийх трех-четырех месяцев. По его словам, украинские боевики находятся в очень напряженной ситуации, им тяжело.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как российские десантники зачищают окрестности Часова Яра от боевиков ВСУ. Бойцы с помощью дронов выслеживают противника в городской застройке и метко сбрасывают на него взрывчатку. У боевиков практически не остается шансов добежать до спасительного укрытия.