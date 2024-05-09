«Долгих-долгих лет жизни»: военные с ДНР поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото, видео: Минобороны России; 5-tv.ru

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Они записали видео, находясь на передовых позициях.

Военнослужащие группировки войск «Восток» в ДНР записали видео с поздравлениями ветеранов Великой Отечественной войны, об этом сообщает Минобороны России.

Военные поздравили ветеранов и тружеников как с передовых, так и с дальних позиций специальной военной операции (СВО). Они рассказали, что готовы идти до конца, пробивая все преграды на своем пути, не отступая ни на шаг. Главная цель бойцов группировки «Восток» — вырвать с корнем возрождающийся фашизм, как это сделали их отцы, деды и прадеды, которые ценой невероятных усилий смогли водрузить Знамя Победы над рейхстагом.

«Наша страна вновь борется с фашизмом. И мы обязательно закончим то дело, которое начали вы, дорогие ветераны. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — подчеркивают бойцы.

Военнослужащие также пожелали ветеранам «долгих-долгих лет жизни», а также сказали, что никогда не забудут подвиг воинов, которые сражались с фашистскими захватчиками.

Ранее 5-tv.ru писал, как ветераны сидели рядом с президентом Владимиром Путиным во время Парада Победы в Москве.