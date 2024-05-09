«До трех ночи»: Путин и Лукашенко допоздна обсуждали ситуацию вокруг Украины

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины с Шойгу и Герасимовым

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Как отметил глава государства, 8 мая состоялась полноценная встреча.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения. Их встреча с и. о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым состоялась накануне, 8 мая.

Путин сегодня на Красной площади заявил, что работа была долгой, разошлись участники обсуждения «довольно поздно». Лукашенко добавил: «в три ночи».

«В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником Генерального штаба. У нас полноценная была встреча», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России.