«Будьте осторожны»: как избежать раздражения после бритья

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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И как на кожу подмышек могут влиять грубые ткани?

Эксперт по уходу за кожей Катерина Лебедева рассказала, на что необходимо обратить внимание при уходе за чувствительной поверхностью подмышек. Об этом пишет Газета.ру.

Специалист объяснила, что данная зона на теле является нечувствительной к нашим манипуляциям. Вместе с тем неправильный уход может причинить ей вред.

Лебедева посоветовала перед бритьем подмышек провести в душе хотя бы две минуты, чтобы волоски стали мягче и немного приподнялись от кожи.

«При повреждении от бритья, действии моющих средств или даже контакте с новой или грубой тканью у вас может возникнуть сыпь и раздражение. Будьте осторожны при уходе за этой областью, чтобы не повредить роговой слой», — добавила эксперт.

По словам Лебедевой, стоит обращать также внимание и на состав дезодорантов. Эксперт посоветовала выбирать те продукты, в которых присутствует хотя бы одна четверть увлажняющего крема.

Специалист обратила внимание беременных женщин на выбор дезодорантов. Она отметила, что у них чаще возникают аллергические реакции на вредные компоненты, поэтому им не стоит выбирать средства со спиртом и отдушками в составе.

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