С Путиным на параде сидели прославленный полковник Куропатков и снайпер Алешина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ветерану Великой Отечественной войны этим летом исполнится 101 год.

Рядом с Владимиром Путиным во время Парада Победы на центральной трибуне сидели прославленный фронтовик, полковник Евгений Куропатков и снайпер Александра Алешина. Российский лидер поздравил россиян и ветеранов на Красной площади.

Евгений Куропатков принимал участие в Параде Победы еще в далеком 1945 году. Этим летом полковнику, благородно защищавшему свою Родину, исполнится 101 год.

Снайперу Александре Алешиной было всего 17 лет, когда началась Великая Отечественная война, и стране понадобились верные защитники. Для фронта она подготовила свыше двух десятков снайперов.

На Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.

В 22:00 по московскому времени будут запущены праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин лично встретил прибывших на Парад Победы иностранных лидеров.