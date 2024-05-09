Путин закончил выступление на Красной площади словами «За Россию! За Победу!»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент подчеркнул, что РФ движется вперед, опираясь на вековые традиции.

День Победы объединяет все поколения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей торжественной речи на церемонии по случаю 79-й годовщины Дня Победы.

Он добавил, что Россия движется вперед, опираясь на вековые традиции.

«Я уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным Вооруженным Силам! За Россию! За Победу! Ура!» — заключил глава государства.

На Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.

В том числе на торжественное мероприятие прибыли иностранные политики и главы государств. Так, гостями парада стали лидеры восьми стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал участников спецоперации героями России.