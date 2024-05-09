Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава российского государства уже выступил с речью на Красной площади, в ходе которой назвал День Победы самым главным и священным праздником.

Президент России Владимир Путин возложил цветы вместе с лидерами государств, посетивших Парад Победы на Красной площади, к Могиле Неизвестного солдата. По традиции они положили красные гвоздики к стелам городов-героев в Александровском саду Москвы.

Так, на торжественные мероприятия в российскую столицу президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Сегодня вместе с президентом РФ они приняли участие в Параде Победы в честь 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Шествие началось после того, как Путин выступил с речью на Красной площади. В том числе глава РФ назвал День Победы самым главным и священным праздником.

После минуты молчания Путин вместе с зарубежными коллегами наблюдал за Парадом с трибуны. Торжественное шествие завершилось воздушной частью: в небе над Москвой пролетели авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и Миг-29. После торжеств в центре Москвы в Кремле состоится прием в честь Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин лично встретил прибывших на Парад Победы иностранных лидеров.