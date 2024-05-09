«Мы идем вперед»: главные тезисы торжественной речи Путина в честь 9 Мая

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский лидер отметил, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить.

Президент РФ Владимир Путин выступил с торжественной речью на церемонии по случаю 79-й годовщины 9 Мая. Он поздравил всех россиян и ветеранов с большим праздником на Параде Победы и подчеркнул, что страна будет вечно помнить подвиг советских солдат и никогда не допустит подобной трагедии.

Попытка исказить правду

Сперва Путин обратился ко всем гражданам России — и к простым жителям, и к ветеранам, и к военнослужащим. Он отметил, что сегодня весь народ чествует отцов, дедов и прадедов, которые не только защищали родную землю и свергли нацизм, но и освободили народы Европы, достигли «вершин ратной и трудовой доблести».

Однако, к большому несчастью, сегодня правду об Второй мировой войне всеми силами пытаются исказить, ведь она мешает тем, кто стоит колониальную политику на лицемерии и лжи. Недруги «ставят на пьедестал предателей и пособников гитлеровцев», перечеркивая тем самым память о героизме и благородстве наших солдат-освободителей.

«Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов», — сказал президент.

Без претензий на исключительность

Владимир Путин подчеркнул, что Россия отвергает претензии каких-либо стран или альянсов на исключительность, так как мировая история показала, что подобные амбиции могут привести к ужасным последствиям.

Кроме того, РФ сделает все для того, чтобы не допустить «глобального столкновения», однако при этом и не позволит угрожать границам России. Так, «стратегические силы всегда в боевой готовности».

Отвага воинов антигитлеровской коалиции

Российский президент поделился, что РФ никогда не принижала значения заслуг Второго фронта и помощи союзников и всегда помнила об их заслугах.

«Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить. Никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», — поблагодарил союзников Владимир Путин.

Судьба Родины

Сегодня Россия переживает достаточно сложный, рубежный период, во время которого помощь требуется от каждого — на кону стоит судьба Родины и ее будущее. Именно поэтому так важно и ценно равняться на мудрое поколение победителей, на его умение защищать, ценить и любить родную страну.

«На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране. Искренне и беззаветно любить родину», — сказал президент.

Наши герои сегодня

День победы сегодня отмечают в условиях проведения специальной военной операции. Президент РФ выделил, что все ее участники — и те, кто находится на передовой, и те, кто на линии боевого соприкосновения — это герои России. Весь народ преклоняется перед их стойкостью и самопожертвованием.

«С вами вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. И духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества», — обратился к участникам СВО Путин.

Будущее России

В день празднования Великой Победы все россияне склоняют голову перед подвигом тех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. В каждой семье сегодня вспоминают своих героев — так объединяются все поклонения, опираясь на вековые традиции. Именно подобное отношение к своему прошлому и подарит России светлое будущее.

«День Победы объединяет все поколения! Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и я уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным Вооруженным Силам!» — торжественно заключил свою речь Владимир Путин.

Сегодня, 9 Мая, в Москве на Параде Победы принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.

В том числе на торжественное мероприятие прибыли иностранные политики и главы государств. Так, гостями парада стали лидеры восьми стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Красной площади в Москве начался Парад Победы.