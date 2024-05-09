«Никому не позволим угрожать нам» — Путин выступил на Красной площади
Владимир Путин: Россия не позволит угрожать суверенитету страны
Фото: 5-tv.ru
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Российский лидер произнес речь в честь 79-й годовщины Дня Победы.
Россия никогда не позволит кому-либо угрожать суверенитету страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Красной площади в рамках парада в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Стратегические силы России всегда находятся в боевой готовности.
«Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — подчеркнул президент.
Также, по его словам, западные страны стараются разжечь мировые конфликты и межнациональную вражду.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин объявил минуту молчания на Параде Победы на Красной площади/ В Москве проходят торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.