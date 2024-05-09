В Параде Победы принимают участие ветераны спецоперации по защите Донбасса

Фото, видео: Alexander Zemlianichenko / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ выступает на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В параде на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принимают участие ветераны специальной военной операции. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Парад Победы в 2024 году в Москве начался в десять часов утра с выноса флага России и Знамени Победы. Владимир Путин уже выступил с речью перед участниками шествия, гостями и гражданами страны. После минуты молчания, во время которой собравшиеся отдадут дань уважения погибшим героям войны и труженикам тыла.

Маршрут Парада Победы

Обычно военная техника от Красной площади с Нижних Мневников проезжает по Звенигородскому шоссе, после чего поворачивает на Садовом кольце. Затем колонна продвигается по Тверской-Ямской улице и следует по Тверской, где запланирована остановка.

Обратный путь прокладывается через Кремлевскую набережную, улицы Воздвиженка, Новый Арбат с дальнейшем поворотом на Садовое кольцо и Звенигородское шоссе.

Движение на многих улицах столицы перекрыто на время парада. Например, для пешеходов и транспорта закрывается участок Тверской от Пушкинской до Манежной площади.



