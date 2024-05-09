Путин лично встретил прибывших на Парад Победы иностранных лидеров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Почетные гости с центральной трибуны наблюдают за Парадом.

Президент России Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров, приехавших на Парад Победы, в Гербовом зале Кремля.

Почетными гостями на Параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Лидеры с центральной трибуны наблюдают за Парадом, который начался в 10:00 на Красной площади в Москве. В этом году в шествии принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также, возможно, и авиация Воздушно-Космических сил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Красной площади в Москве начался Парад Победы.