На Красной площади начала движение колонна механизированной техники

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Более 70 тысяч единиц исторических и современных образцов вооружений участвуют в торжественном мероприятии.

На Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В рамках торжественного мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начала движение колонна механизированной техники. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Прежде уже началось шествие почетных караулов, полков, батальонов и рот разных войск Вооруженных сил России. Следом за пешими войсками по Красной площади стартовала колонна военной техники. Более 70 единиц исторических и современных образцов вооружений.

Так, в составе механизированной колонны проходят, в том числе легендарный советский танк Т-34, стратегические ракетные комплексы «Ярс», бронетранспортеры «Бумеранг», БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400. Если погодные условия позволят, то торжественное шествие завершится выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и Миг-29.

В Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для военных РФ погода не препятствие на Параде Победы.