Генпрокурор РФ Краснов: нет такой силы, которая бы смогла победить Россию

Фото, видео: Гунеев Сергей / ТАСС; пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Глава ведомства отметил, что праздник Великой Победы бесконечно дорог каждому.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил ветеранов и коллег с 79-й годовщиной Дня Победы. Видео поделилась пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Краснов отметил, что праздник Великой Победы бесконечно дорог каждому россиянину — 9 Мая всегда будет днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал свои силы на фронте и в тылу. Героизм и преданность Родине стали настоящим примером для последующих поколений.

Любые проявления фашизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, сказал Краснов.

«Не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить наш народ», — подчеркнул генпрокурор.

Россия всегда будет защищать свои земли и укреплять традиции патриотизма, единства и преданного служения Отечеству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Чен Ын поздравил граждан России с Днем Победы.