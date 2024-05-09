Пешая колонна проходит маршевым строем по Красной площади

Фото: 5-tv.ru

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Главная часть Парада Победы началась в Москве.

В Москве начался Парад Победы на Красной площади. В рамках торжественного мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пешая колонна проходит маршевым строем. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Началась главная часть парада — торжественное шествие почетных караулов, полков, батальонов и рот разных войск Вооруженных сил России. Вместе с тем с торжественным маршем пройдут студенты кадетских, суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, казаки и женщины-военнослужащие. В 2024 году к параду присоединятся бойцы из зоны спецоперации.

Маршрут Парада Победы

Обычно военная техника от Красной площади с Нижних Мневников проезжает по Звенигородскому шоссе, после чего поворачивает на Садовом кольце. Затем колонна продвигается по Тверской-Ямской улице и следует по Тверской, где запланирована остановка.

Обратный путь прокладывается через Кремлевскую набережную, улицы Воздвиженка, Новый Арбат с дальнейшем поворотом на Садовое кольцо и Звенигородское шоссе.

Движение на многих улицах столицы перекрыто на время парада. Например, для пешеходов и транспорта закрывается участок Тверской от Пушкинской до Манежной площади.