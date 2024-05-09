Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Все попытки террористической атаки киевского режима были пресечены дежурными средствами ПВО.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать территорию России при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также при помощи беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в утреннем сообщении Минобороны РФ.

Все попытки киевского режима были пресечены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) страны. В частности, были уничтожены пятнадцать реактивных снарядом над Белгородской областью, включая один беспилотник, еще три БПЛА над Курской и два над Брянской областями.