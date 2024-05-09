Танки снега не боятся: военную технику готовят к отправке на Красную площадь

Фото, видео: Reuters / Shamil Zhumatov; 5-tv.ru

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Погода не помешает проведению праздника.

Военную технику готовят к отправке на Красную площадь для проведения Парада Победы в Москве, сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Роман Польшаков. Отмечается, что по-зимнему прохладная погода никак не помешает в проведении праздника в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парадные расчеты в скором времени выдвинутся для проведения Парада Победы, военнослужащее очищают боевые машины, в том числе и легендарный танк Т-34. Ожидается, что на Красной площади появится и броневик З-СТС «Ахмат», который разработан и создан за несколько месяцев до начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Техника активно применяется в зоне боевых действий — на ней перевозят как личный состав, так и грузы.

Ранее 5-tv.ru писал о репетиции Парада Победы в Москве в конце апреля. Кроме того, Россия не пригласила на памятное мероприятие ни единой недружественной страны, но исключение все же сделали — для ветеранов.