Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона

Фото: Reuters / Amanda Andrade-Rhoades

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Его критикуют за выделение пакета помощи Украине.

Нижняя палата американского Конгресса отказалась поддерживать отстранение от должности спикера Майка Джонсона из республиканской партии, которое инициировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

За блокировку инициативы проголосовали 359 представителей конгресса, против — 43. От голосования воздержался 21 человек.

Грин 8 мая официально инициировала голосование об отставке Джонсона. В зале слышались одобрительные возгласы законодателей, когда та подробно рассказала о своих претензиях к политику.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о предоставлении военной и финансовой помощи на 2024 год и следующие десять лет.

По словам лидера Незалежной, страны работают над двусторонним соглашением о безопасности на следующее десятилетие. В настоящее время готовится текст документа.