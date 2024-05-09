Для уборки и защиты растений на даче: ТОП-8 лайфхаков с хозяйственным мылом

Фото: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann

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В эпоху развитых технологий и многообразия продуктов, знание и применение таких простых и эффективных методов использования хозяйственного мыла может оказаться весьма полезным.

В арсенале советской женщины всегда было хозяйственное мыло. Помимо привычного применения — мытье рук — средство использовали и в бытовых нуждах, и для растений, и для создания причесок. Rsute.ru собрал ТОП-8 лайфхаков с хозяйственным мылом, которые и сейчас женщинам могут заметно упростить жизнь.

Для утепления окон

Чтобы сэкономить на отоплении, советские граждане для тепла в доме использовали хозяйственное мыло. Для этого они делали с ним раствор, в него окунали кусочки ткани и ими забивали щели в оконных рамах. Метод может показаться не эффективным, но он действительно помогал не проникать в помещение холодному воздуху.

Для защиты рук от краски, масла и земли

Еще одним способом применения хозяйственного было для защиты рук от краски и масла во время работ. Советские граждане просто намыливали ладони перед началом работы, на коже образовывалась защитная пленка. Кроме того, чтобы во время работы с землей грязь не попадала под ногти, их также смазывали хозяйственным мылом.

Для мытья стекол и зеркал

Еще одним неожиданным применением хозяйственного мыла было его использование для очистки стекол и зеркал. Просто натерев мылом поверхность и протерев ее через несколько минут, можно было достичь отличных результатов, получив чистое и блестящее стекло без лишних усилий.

Для защиты растений от насекомых

Хозяйственное мыло выручало не только дома, но и на участках. Его использовали для защиты растений от насекомых. А именно делали специальный раствор и поливали им посаженные растения и деревья. Муравьи, клещи и другие вредные насекомые — обо всем этом можно было забыть.

Кроме того, если натереть хозяйственным мылом кожу, можно быть уверенным — вы защищены от насекомых.

Для мытья волос

Хозяйственным мылом не только мыли руки, но и волосы. Многие ощущали, будто после такого способа мытья, на волосах остается защитная пленка, которая облегчала накручивание волос, а также делала их послушными при укладке. Этот простой, но эффективный метод позволял советским дамам создавать элегантные прически без лишних усилий.

Кроме того, хозяйственным мылом и умывали лицо. Многие видели, что их кожа после этого становилась заметно чище и свежее. А также хозяйственное мыло служило методом для подтягивания кожи. Нанося его на лицо и не смывая в течение нескольких минут, советские женщины получали эффект стянутости, делая лицо немного моложе. Хотя эффективность этого метода вызывает вопросы, тогда это был один из немногих доступных способов сохранить молодость и свежесть кожи.

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