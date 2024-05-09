Байден пообещал остановить поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах
Фото: www.globallookpress.com / Jamal Awad
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Однако оборонительные средства еврейское государство в любом случае будет получать.
Если ЦАХАЛ вторгнется на территорию Рафаха, то Штаты перестанут поставлять Израилю артиллерийские снаряды и авиабомбы. Об этом заявил президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN.
«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им оружие», — заявил лидер страны.
Однако средства ПВО и другие вооружения оборонительного характера Израиль получать будет даже в таком случае.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в Газе.