Небо под контролем «Буков». Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Специалисты войск противовоздушной обороны сбивают самолеты, вертолеты, разведывательные и ударные беспилотники противника.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты ЗРК «Бук-М1» успешно сбивают все типы иностранных ракет на южнодонецком направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» из Забайкалья круглосуточно защищают воздушные границы, прикрывая наземные войска группировки войск «Восток» от ударов средств воздушного нападения противника на южнодонецком направлении специальной военной операции.

Специалисты войск противовоздушной обороны сбивают самолеты, вертолеты, разведывательные и ударные беспилотники противника, а также эффективно работают по ракетам HIMARS, Storm Shadow, ATACMS иностранного производства. На счету каждого расчета десятки успешно пораженных воздушных целей.

Танкисты группировки «Днепр» уничтожают силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

Танковые экипажи группировки войск «Днепр» на Т-72Б3 выходят на точку и работают с закрытых огневых позиций по противнику за Днепром как артиллерийское орудие. Огонь ведется с расстояния более трех километров.

При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА на правом берегу Днепра были выявлены пункт управления дронами и полевой склад боеприпасов противника. Командованием соединения было принято решение уничтожить их огнем танков.

Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж Т-72Б3, используя складки местности, оперативно прибыл на огневую позицию. Точным огнем цели были оперативно уничтожены.

По завершении боевой работы экипаж быстро перемещается с огневой позиции, маскируется и заряжается, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу.