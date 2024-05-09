«Сделала свой выбор»: почему Бузова избегала встреч с Давой после разрыва

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда на протяжении нескольких лет не желала видеться с бывшим.

Певица Ольга Бузова вот уже как два года одна. Она тяжело переживала расставание с блогером Давидом Манукяном, но все эти годы то и дело упоминала его.

В интервью изданию KP.RU она вновь заговорила о Даве и объяснила, почему так рьяно избегала контакта с ним. Их первая встреча после разрыва произошла в прошлом году на съемках одного из реалити-шоу.

Они проходили в Китае, блогер стал участником проекта, а его экс — ведущей. Ожидалось, что встреча будет скандальной и Бузова не даст жизни Манукяну, но получилось вовсе не так.

Хоть певица и бросала колкости в адрес бывшего, она сумела сохранить лицо во время встречи. Но все же не думала, что судьба их сведет, ведь сама она этого не желала.

«Мне было неинтересно. Я сделала свой выбор в пользу того, чтобы закончить отношения. И как человек, который любит себя и заботится о себе, делала все, чтобы избегать любых встреч, любого общения с ним, чтобы лишний раз не травмировать свое сердечко», — заявила Бузова.

К слову, Манукян и Бузова вместе были около года. Все это время пара демонстрировала любовь, как в журнале для девочек-подростков, с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и баснословно дорогими подарками.

Но этот роман внезапно закончился скандалом. Как признавалась Бузова, Дава применял к ней насилие и изменял, а она искренне относилась к блогеру и, возможно, тешила себя надеждой, что, наконец, встретила того единственного и неповторимого.

Поклонники артистки и вовсе сошлись во мнении, что блогер был с ней лишь из-за пиара. Когда он раскрутился, то бросил ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бузова вынуждена экономить.