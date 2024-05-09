На Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России

EconVue: в НАТО недооценили мощь ВС РФ, поэтому их план по Крыму провалился

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Что в Североатлантическом альянсе поняли слишком поздно?

Члены НАТО недооценили силу России, а потому не смогли помочь Украине захватить Крым в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания EconVue.

«Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения», — написал Брайен.

Он отметил, что российская армия использует новую тактику и технику, у нее имеются хорошие командиры. Это и помогло силам России остановить контрнаступление Украины, которое разработали в НАТО, говорит эксперт.

Военный блок хотел изолировать российские войска от Крыма, затем нанести удар по мосту и захватить полуостров. Однако армия РФ смогла остановить новейшую технику НАТО, указал Брайен.

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