«Реал Мадрид» встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов

Фото: AP / ТАСС

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Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Испанский «Реал Мадрид» сыграет с немецкой «Боруссией Дортмунд» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Так, «Реал» в ответном полуфинале обыграл «Баварию» со счетом 2:1 (первая игра закончилась со счетом 2:2). Для команды из Мадрида матч на «Уэмбли» будет 18-й игрой за звание сильнейшей команды Европы, на счету королевского клуба 14 побед в ЛЧ.

«Боруссия», в свою очередь, в полуфинале обыграла ПСЖ. Оба матча завершились со счетом 1:0.

Немцы вышли в финал в третий раз в истории. В 1997 году «шмели» обыграли итальянский «Ювентус», а в 2013-м проиграли «Баварии».

Эта игра носит особенный характер для легенды клуба Марко Ройса. Финал ЛЧ станет последней игрой футболиста за «Боруссию».