«Ланцеты» с новой прошивкой громят позиции ВСУ на южнодонецком фронте

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Пока наши беспилотники наносят удары по вражескому тылу, расчеты ПВО держат удар на земле.

Надо отметить, насколько возросло мастерство операторов российских дронов: они выслеживают конкретные цели, поражают их с первого раза. Как это происходит на передовой, покажет военкор «Известий» Кирилл Ольков.

В специальном чемодане оператора разведывательный беспилотник ZALA — пока в разобранном виде. Впрочем, на сборку деталей много времени не нужно: этим конструктором справится даже ребенок, шутят бойцы.

ZALA не вооружен, боеприпасы ему не нужны. У беспилотника другая миссия — разведка, он ищет цели для наших ударных «Ланцетов».

Только что наш шпион обнаружил скопление вражеской техники под Новомихайловкой. Ее координаты уже на руках оператора боевого дрона.

Цель захвачена, пара секунд — на земле взрыв. Перепрошитые «Ланцеты» с легкостью обходят западные системы радиоборьбы и залетают в тыл к противнику — все та же западная техника дымится и горит.

«Работаем по артиллерии противника. Танкам. Подбивали „Три топора“, танк Leopard», — рассказал оператор БПЛА с позывным Тихий.

Так сейчас выглядит недавно отбитая у врага Новомихайловка. Отступая, ВСУ практически сровняли ее с землей.

Упирались до последнего, обрушивая на наши штурмовые отряды воздушные облавы из сотен ударных беспилотников и артиллерийских залпов. Сдержать воздушный натиск противника помогли наши зенитчики.

Они и сейчас днем и ночью прикрывают небо. Держат крепкую противовоздушную оборону.

«Бук» может сбить любую вражескую цель, которая попытается приблизиться к нашим подразделениям. Система обнаружения увидит высокоскоростные баллистические ракеты, даже если до них более 100 километров.

«Работали по РСЗО ATACMS. ATACMS, конечно, тяжело — большая скорость. Время идет на секунды», — отметил старший оператор с позывным Мирон.

И эти секунды зенитчики всегда используют по-максимуму.

«По количеству сбитых целей уже больше 20. В основном это РСЗО HIMARS. По беспилотникам крайне редко нам дают бить: нецелесообразно для нашей техники», — рассказал замкомандира зенитно-ракетной батареи с позывным Одиннадцатый.

Для таких низколетящих целей у зенитчиков есть другие высокоточные ракеты. Максимально гарантированное поражение вражеской цели обеспечивает многоуровневая оборона, поэтому в составе зенитно-ракетной батареи, помимо «Буков», работают и «Торы», которые также следят за небом на южнодонецком фронте.

Пока наши беспилотники наносят удары по вражескому тылу, расчеты ПВО держат удар на земле, сбивая ракеты и беспилотники противника с заданного маршрута.