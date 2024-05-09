Школьники в Мариуполе организовали концерт в честь Дня Победы для ветеранов ВОВ

Фото, видео: Telegram / Министерство образования и науки ДНР / minobrnauki_dnr; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Подобные мероприятия воспитывают у подрастающего поколения не только патриотизм, но и гордость за свою страну.

Учащиеся одной из мариупольских школ в честь Дня Победы организовали праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих подразделения сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ. Об этом рассказали в Минобороны.

Концерт начался с минуты молчания в память о павших воинах, а после восьмиклассница прочитала стихотворение «Зеркало». Дальше ученики исполнили песни военных лет, а детские творческие коллективы школ «Оскар» и «Радуга» выступили с хореографическими номерами.

Все выступления, подготовленные детьми, ветераны, российские бойцы и другие зрители смотрели с большим удовольствием. Многие отметили, что во время концерта стояла атмосфера единения всех участников мероприятия, а каждый номер вызывал чувство патриотизма и гордости за Родину.

В конце мероприятия российские военнослужащие подарили всем присутствующим георгиевские ленточки. После концерта заместитель командира сводного отряда разминирования с позывным «Гайдар» вспомнил, что ему рассказывал его дедушка о Великой Отечественной войне.

«Когда я был маленький, мы с ним общались. Говорил, что было трудно, но они выполняли правое дело. Необходимо, чтобы молодежь знала свою славную историю, историю своих дедов, прадедов, историю победы», — сказал российский боец.

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