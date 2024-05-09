Есть нюанс. Даст ли Канье Уэст концерт в России

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

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Инсайдом поделилась Яна Рудковская.

Американский рэпер Канье Уэст действительно может приехать в Россию — скорее всего, в Москву он прилетит осенью. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Суперэксклюзив по Канье Уэсту. Он действительно приедет в Россию, но осенью, а не летом. По моим данным», — написала звезда.

Она подчеркнула, что в России концерты мировых звезд зачастую организовывает Евгений Финкельштейн. Он уже успел поработать с Мадонной, Дженнифер Лопес и Джастином Тимберлейком.

Финкельштейн также назвал информацию о концерте Уэста летом фейком, но при этом он подтвердил факт переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию. Прежде в СМИ появилась информация о выступлении рэпера на столичном стадионе «Лужники» 8 июня.