Шмыгаль: на Украине повреждено более 800 объектов теплоснабжения

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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На их восстановление потребуется миллиард долларов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Более 800 объектов теплоснабжения на Украине повреждены или уничтожены, чтобы их восстановить, потребуется миллиард долларов, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма — около одного миллиарда долларов», — сказал Шмыгаль во время заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва.