ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Их представят в донецком музее Великой Отечественной войны.

УФСБ России по ДНР рассекретила и передала в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ) документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

Перед празднованием Дня Победы, в рамках проекта «Без срока давности», в фонд музея были переданы рассекреченные документы из архива КГБ. В них содержатся сведения о многотысячных жертвах фашистского террора на территории современной ДНР.

Предоставленные в музей материалы будут использованы для признания факта геноцида, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны в данном регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР. Фюрер, как отмечается, видел возможность для Германии в том, чтобы договориться с англо-американцами о «совместном уничтожении большевизма».