Токаев поздравил Путина со вступлением в должность

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Он также поблагодарил российского коллегу за блестящую организацию юбилейного саммита ЕАЭС и оказанный теплый прием.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность.

«Пользуясь случаем хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — сказал он после заседания Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Кремле.

Политик также поблагодарил Путина за блестящую организацию юбилейного саммита ЕАЭС и оказанный теплый прием. Он отметил, что совет за десять лет стал важным и перспективным интеграционным объединением в международном пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляцию вступления Путина в должность президента России смотрели по всему миру. В Москве на выставке-форуме «Россия» торжественную церемонию показывали в конференц-зале на больших экранах.

Ее смотрели несколько сотен человек — сотрудники и гости выставки. В Волгограде трансляцию запустили в кинотеатрах.

Каждое слово главы государства внимательно слушали и участники общественных организаций из Донецка, Мелитополя, Луганска — впервые в этом году они принимали участие в выборах президента России.