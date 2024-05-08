Врезавшегося в Троицкий мост в Петербурге лихача задержали в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков ; 5-tv.ru

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Боец ММА пытался оправдаться тем, что был в шоке, но вину все же признал.

В Москве задержан водитель Porsche, который в конце апреля устроил ДТП на Троицком мосту в Петербурге. На арендованной машине лихач промчался на красный свет и врезался в крылья переправы — в этот момент мост был еще разведен.

После аварии парень сбежал в столицу. Но стражи порядка вычислили его по записям с камер наблюдения и застали на съемной квартире.

Боец ММА пытался оправдаться тем, что был в шоке, но вину все же признал. В ближайшее время его доставят в Петербург.

Ранее 5-tv.ru писал, что поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде недалеко от станции Новый Мир в Хабаровском крае. По предварительным данным, водитель остановился там из-за поломки автомобиля.