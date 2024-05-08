Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»

Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Когда в столицу вернется тепло?

В Москве усилилась метель — за день снегопад накрывал столицу несколько раз. Вот так выглядят сейчас улицы и дворы.

Видимость на дорогах упала, газоны и деревья побелели. Все это сопровождается сильным ветром.

Иногда на миг выглядывает солнце, но начинается град. Температура всего плюс четыре, а ночью похолодает до минус двух.

Москва, как говорят метеорологи, попала в «арктический мешок». В связи с непогодой на магистрали М-11 разрешенную скорость снизили в два раза до 60-ти километров в час, а трассу «Кола» в Карелии занесло так мощно, что пришлось вывести снегоуборочную технику.

Жителям Ленинградской области пришлось снова достать зимние сапоги, а вот менять резину на летнюю водители не хотят и призывают друг друга быть аккуратнее на дорогах. Завтра, в День Победы, ожидается пик холода — как предполагают синоптики, по-настоящему весеннее тепло вернется в концу месяца.