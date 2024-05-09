Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС

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По традиции, чтобы почтить память предков, отдавших жизни за Победу над фашизмом, в столице и регионах проходят торжественные мероприятия с использованием боевой техники.

В Москве, на Красной площади, официально стартовал Парад Победы. 9 Мая для каждого жителя страны неизменно сопряжено с гордостью и скорбью — именно в этот день граждане со всех уголков России чтят память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с Красной площади, где завершаются последние приготовления.

Традиционно Парад Победы начнется в 10:00 с выноса флага России и Знамени Победы. После чего к участникам шествия, гостям и гражданам страны обратится глава государства Владимир Путин с речью, которая завершится минутой молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Как и во все предыдущие годы, начиная с 1945-го, по центральной площади страны проходят все подразделения армии России, в числе которых пешие расчеты и военная техника. Точное количество участников и детали Парада, как и во все годы ранее, до последнего момента держались в секрете.

В рамках торжества в этом году принимают участие ветераны специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, а также задействованная в зоне боевых действий техника. В частности, в механизированной колонне запланирован проход модернизированного бронеавтомобиля «Линза». Торжественным маршем по Красной площади также пройдут студенты кадетских, суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, казаки и женщины-военнослужащие. Всего участие в Параде примут более девяти тысяч человек.

Зрителям будет представлены также более 70 исторических и современных образцов вооружений, включая стратегические комплексы «ЯРС», бронетранспортеры «Бумеранг», БТР-82А, С-400. Воздушная часть Парада при благоприятных погодных условиях завершится выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

На трибунах в первых рядах воочию наблюдают за шествием техники и солдат ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и их родственники, а также высокопоставленные гости. Рядом с Владимиром Путиным в этом году расположились президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также делегация из Казахстана и Узбекистана. Приглашение принял и президент Кубы. Он прибыл в Россию с официальным визитом накануне.

Жители столицы, не сумевшие попасть на трибуны, наблюдают за процессией на специальных экранах и в прямом эфире.

Чуть подробнее о том, какие главные мемориалы стоит посетить 9 Мая — читайте на 5-tv.ru.