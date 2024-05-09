«Небо и земля»: Соседов оценил состояние тяжелобольного Губина

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Что сейчас происходит с артистом?

Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя возможность возвращения певца Андрея Губина на сцену, заявил о необходимости сперва восстановить тому здоровье. Несколько лет назад у артиста диагностировали прозопалгию — заболевание, при котором в лице возникают сильнейшие боли.

«Главное — здоровье. Если у него нет сил, то не надо ничего делать. А если силы есть, то можно что-то записать. Я ему желаю только здоровья!» — сказал Соседов порталу Teleprogramma.pro.

Также он отметил, что сейчас, по его мнению, Губин выглядит лучше.

«Несколько лет назад он казался мне каким-то сморщенным. Какое-то у него очень странное заболевание. Сейчас лицо выглядит лучше, хоть оно и не идеальном состоянии. То что было шесть лет назад и сейчас — это небо и земля!» — отметил критик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Губин объявил о завершении своей музыкальной карьеры. Последствия болезни больше не позволяют ему петь.

Автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» заявил, что вновь покажется на глаза фанатов, но уже в другом образе, однако петь больше не планирует. Губин рассказал, что в начале 2000-х у него нашли серьезную болезнь прозопалгию, она вызывает ужасные боли в лице, артист долгие годы лечился у разных врачей, но тщетно.