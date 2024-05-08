Армения объявила о прекращении финансирования деятельности ОДКБ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава МИД России ранее отмечал, что армянское власти начали забывать о роли организации во время сложных ситуаций с Азербайджаном.

Армения не будет финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. О таком решении заявили в пресс-службе армянского МИД.

«Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что власти не возражали против принятия такого решения в «ограниченном формате».

Премьер Армении Никол Пашинян в марте заявлял, что страна покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые вопросы касательно зоны ответственности в регионе. Россию же такая оскорбительная риторика насторожила, ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, условия, которые выставил Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, ситуацию в отношениях с Арменией нельзя назвать оптимистичной из-за позиции армянского правительства. По его словам, руководство страны осознанно портит отношения с Россией.

В Армении стали забывать, что именно ОДКБ ни раз отстаивала интересы данной страны во время сложных ситуаций. А в 2021 году организация намеревалась направить свою миротворческую миссию для снижения накала в ее отношениях с Азербайджаном, добавил Лавров.