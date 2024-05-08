Фото: из открытых источников

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Она была признана самой красивой женщиной Вашингтона в 1971 году.

Ушла из жизни культовая актриса «Бриолин» и «Полицейской академии» Сьюзен Бакнер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, со ссылкой на представителя знаменитости.

Тело 72-летней актрисы нашли родственники в ее доме в Майами. Причины смерти на данный момент неизвестны.

Актриса прославилась после выхода на экран фильмов «Бриолин» и «Полицейская академия». Карьеру она завершила ради создания семьи, но осталась навсегда в сердцах поклонников. После завершения карьеры, она руководила детским театром и преподавала танцы.

Бакнер сыграла более 25 ролей. Она блистала в одних картинах с множеством знаменитостей. Например, в фильме «Смертельное благословение», Сьюзен работала на площадке с Шэрон Стоун.

Звезда также носила титул «Мисс Вашингтон» за победу на конкурсе в 1971 году и представляла свой город на «Мисс Америка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер.