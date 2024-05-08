Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Истре

Фото, видео: пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Церемония прошла накануне 79-й годовщины со Дня Победы.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, которые остановили врага во время Великой Отечественной войны. Бравые воины пали на рубеже деревень Падиково и Аносино. Кадрами церемонии возложения поделилась пресс-служба Генпрокуратуры России.

Накануне 79-ой годовщины со Дня Победы Краснов посетил памятник, заложенный по его инициативе на месте ожесточенных боев. Генпрокурор регулярно посещает это место. Монумент находится на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» Московской области.

Краснов и его подчиненные отдали дань оборонявшим Москву павшим воинам. Монумент навсегда увековечил их память. Ничто не забыто.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-годовщиной Победы.