В пуховике при свете монастырских свечей: куда МакSим спряталась от внимания?

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Исполнительница ищет спокойствия в стенах храма.

Певица МакSим в недавнем интервью рассказала о том, как живет в последнее время. Артиста отправилась в Пронский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

«Первое время я спала в пуховике, укутавшись пледами, без подушки, зимой было очень холодно, но службы все равно проводились, и вечерние, и утренние, по плану, только со свечным светом, и это оставило во мне неизгладимые впечатления», — поделилась певица.

По ее словам, ей необходимо время для того, чтобы отдохнуть и начать все заново. Певица призналась, что работа на сцене стала для нее очень тяжелым испытанием после проблем со здоровьем, с которыми она столкнулась.

«Концерты — это не работа мясником», — откровенно заявила МакSим.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим опровергла слухи о неуплате налогов. На фоне появившихся в сети сообщений о долгах, она призвала сотрудников СМИ тщательно проверять информацию и не публиковать фейковые новости.