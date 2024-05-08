СМИ заявили о выбранном решении Евросоюза по изъятию доходов от активов России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Западные страны намерены 90% средств направить на закупку оружия для киевского режима.

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение по использованию доходов с замороженных активов России в качестве помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, европейские послы пришли к решению, как использовать доходы с реинвестирования российских активов. Далее его должен утвердить Совет Евросоюза.

Ожидается, что в таком случае Еврокомиссия сможет собрать от двух до трех миллиардов евро в 2024 году, направив 90% средств на закупку оружия для Украины, а 10% — на инвестиции военно-промышленного комплекса (ВПК) Запада.

В Еврокомиссии рассчитывают, что поступления средств могут быть уже в июле.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать замороженные российские резервы Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны «Большой семерки» (G7) больше не обсуждают возможность полной конфискации замороженных активов России. Западные страны решили рассмотреть альтернативные варианты.