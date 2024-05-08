В Госдуме объяснили повышение Китаем тарифов на поставки товаров в Россию

IMB: Китай резко поднял тарифы на прямые поставки в Россию и Белоруссию

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

СМИ называют причинами уменьшение числа свободных контейнеров и большие пробки на границах.

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщил логистический портал Infotrans Media Belarus (IMB).

Причинами называются уменьшение количества свободных контейнеров в Китае и большие пробки, образовавшиеся на границах. Так, цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции, на которую нужно доставить груз.

Тарифы поднялись и на перевозку морским путем: от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления. Причем большинство свободных мест на судах в мае уже забронировано.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что рост тарифов показывает востребованность направления, а также необходимость вложений в инфраструктуру. В беседе с Lenta.ru он отметил, что над этой задачей сегодня работают «Российские железные дороги» (РЖД).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens попросила снять запрет на покупку запчастей из России. Фирма, как отмечается, занимается перевозками пассажиров. Запрос она обосновывает тем, что большая часть поездов страны была спроектирована еще во времена СССР.