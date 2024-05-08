«Наличие вируса герпеса»: сухость губ может возникнуть не только от обветривания

Дерматолог Константинова: сухость губ может указывать на проблемы с ЖКТ и анемию

Фото: www.globallookpress.com / Heinz Krimmer

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Не стоит бездумно увлажнять кожу без обследования у специалиста.

Заболевания, симптомом которых может являться сухость губ, перечислила Газете.ру врач-дерматолог Мария Константинова.

Помимо банального обветривания или аллергической реакции на косметические средства, медикаменты или еду, обезвоженная кожа губ может свидетельствовать о вирусе герпеса, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, анемии, гастрите, панкреатите, дисбактериозе в кишечнике, развитии сахарного диабета, гипотиреозе, псориазе и красной волчанке.

«Часто на сухость губ жалуются в конце зимы или начале весны. Тут причина кроется в недостатке витаминов и воздействии внешних неблагоприятных погодных факторов: низких температур или сухости в отапливаемых помещениях», — добавила Константинова.

Решить проблему можно только установив точную причину появления симптома. Исходя из диагноза, врач назначит лечение и после выздоровления, сухость губ пройдет. Поддержать кожу в непростой период можно с помощью гигиенической помады и увлажняющих масок.

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