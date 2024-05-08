Суд арестовал экс-главу Минтранса Башкирии Клебанова по делу о взятке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сразу же после подтверждения информации о задержании губернатор республики уволил его.

Советский районный суд Уфы арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Он обвиняется в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от компании-грузоперевозчика. Кадры с заседания появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Суд постановил… заключить под стражу на два месяца, до 7 июля», — огласил решение судья Ришат Габдрахманов.

Накануне, 7 мая, стало известно о задержании Клебанова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сразу же после подтверждения информации о случившемся глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Клебанова от должности главы Минтранса республики.

Следственный комитет России позднее сообщил, что чиновник задержан за взятку в размере пяти миллионов рублей. Деньги Клебанов получил от компании-грузоперевозчика в рамках реконструкции автодороги. Предполагается, что он будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор» в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита экс-замминистра обороны Тимура Иванова попросила суд смягчить меру пресечения. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он арестован на два месяца, до 23 июня. Однако в тот же день Мосгорсуд оставил его в СИЗО.