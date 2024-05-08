Легко выбить почву из-под ног: психолог объяснила перфекционизм Юлии Снигирь
Психолог Макаренко: у актрисы Снигирь может быть сильно развитый перфекционизм
Фото: АГН Москва / ТАСС
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Почему, по мнению эксперта, актриса может зацикливаться на незначительных деталях в своем внешнем виде?
Юлии Снигирь может чувствовать себя крайне неловко из-за неподходящей к образу сумки. Психолог Мария Макаренко объяснила недавнее высказывание актрисы, добавив, что знаменитость может страдать от перфекционизма.
В беседе с изданием «Страсти» психолог отметила, у актрисы Юлии Снигирь ведущим типом личности является нарциссизм. Из-за этого она может быть склонна обесценивать себя и быть чрезмерно требовательной к себе.
«Человек с нарциссическим типом личности вырастает с внутренней потребностью быть всегда идеальным, на 10 из 10. В его философии есть четкие критерии совершенства, которым он должен соответствовать. А любая незначительная причина (вплоть до выбора не той сумки), может выбить почву из-под ног. О чем и говорит Снигирь», — комментирует специалист.
Психолог Мария Макаренко добавила, что теневая часть нарциссизма — это вечное недовольство собой и отсутствие здоровой самоценности.
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