Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Запад продолжает накачивать киевский режим оружием. Однако, как не раз указывали власти России, это не изменит ход спецоперации.

Постпреды Европейского союза предварительно одобрили украинский план реформ, который является условием для выделения Киеву 50 миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи до 2027 года. Об этом сообщили в представительстве председательствующей сейчас в Совете ЕС Бельгии на странице в соцсети X.

«Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины», — говорится в сообщении.

Лидеры стран-участниц Евросоюза 1 февраля в Брюсселе решили создать фонд для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. В конце месяца Европарламент поддержал эту инициативу спонсирования киевского режима. В марте правительство Украины заявил об утверждении плана, необходимого для получения финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе Украина объявит дефолт, если не заплатит по госдолгу. Держатели украинских облигаций намерены надавить на киевский режим, чтобы тот начал осуществлять положенные им выплаты.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.