В Кремле прокомментировал гибель журналиста AFP Сольдена на Украине

Песков: Москва не может расследовать гибель журналиста AFP Сольдена на Украине

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Французское агентство сообщало о смерти своего сотрудника под Артемовском 9 мая 2023 года.

Россия не может расследовать гибель журналиста агентства Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в зоне проведения спецоперации на Украине, с этим вопросом нужно обращаться к киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Здесь, наверное, как-то нужно обращаться, наверное, к украинской стороне. Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности, журналистской деятельности», — сказал он журналистам.

Песков уточнил, что в момент гибели Сольден находился на территории, которая была под контролем властей Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 мая 2023 года Agence France-Presse (AFP) заявило о гибели своего журналиста Армана Сольдена под Артемовском, на востоке Украины.

По имеющимся сведениям, журналист попал под обстрел во второй половине дня в районе Часов Яра. Сольден находился там вместе с четырьмя коллегами. Они не пострадали. Погибший Арман занимал должность видеокоординатора AFP на Украине, работал в стране с сентября 2022 года.