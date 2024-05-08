Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Телевизионная и концертная премьера песни состоится 9 Мая.

Певец SHAMAN перепел русскую народную песню «Черный ворон» ко Дню Победы. Концертная премьера пронзительной композиции в исполнении гениального певца состоится 9 Мая в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«Сегодня эта пронзительная композиция, история которой насчитывает уже два столетия, звучит особенно актуально. Мы с вами точно знаем, что добро побеждает всегда! Даже находясь у последней черты важно не сдаваться, идти до конца. Тогда никакие черные вороны никогда нас не одолеют», — написал артист в социальной сети.

На популярном видеохостинге YouTube видеоролик песни уже доступен. А на музыкальных платформах «Черный ворон» появится в полночь 9 Мая. Трогательный и в то же время воодушевляющий текст песни в исполнении SHAMAN пронзит любого, заставляя верить и бороться несмотря ни на что.

«Черный ворон» — народная переработка стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой» (1831). Согласно сюжету, смертельно раненый боец до последнего вздоха противостоит силам зла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN признался в отсутствии настоящих друзей в его жизни.