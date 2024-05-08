Перекрестный допрос: как дать отпор телефонному мошеннику

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Психолог также назвала не только конкретные тактики, но и портрет среднестатистической жертвы.

Психолог и доцент СПбГУ Ольга Медяник назвала способы, которые помогут ввести телефонного мошенника в ступор. В беседе с «БИЗНЕС Online» специалист рассказала и о том, какая категория людей наиболее восприимчива к тактикам виртуальных аферистов.

Эксперт утверждает, что почти 50% граждан склонны к финансовому внушению мошенников. Люди делятся на две категории — первая принимает решения интуитивно, а вторая спонтанно, причем среди жертв чаще всего женщины. Психолог подчеркнул, что по статистике нередко в ловушку попадают и молодые люди, но средний возраст жертв все же от 45 лет.

«Все зависит и от образования, и от каких-то личностных особенностей», — указывает на особенности каждого человека психолог.

Эксперт говорит, если человек не знает, что разговаривает с мошенником, но шестое чувство бьет тревогу, то можно задать ему неожиданный вопрос не по теме. Например, пенсионер может спросить, сколько сейчас времени. Медяник подчеркивает, мошенник в этот момент тоже находится в «определенном эмоциональном состоянии», из которого его можно выбить разговорами иного толка.

«Если это человек эмпатичный и действительно звонит из банка или магазина, то вы услышите доброжелательную реакцию», — объясняет психолог.

Медяник отмечает, что при такой тактике ответа возможная жертва может почувствовать «нотки агрессии» в голосе мошенника, что будет определенным знаком.

Ранее 5-tv.ru писал о появлении нового способа телефонного мошенничества — в схеме также фигурирует портал «Госуслуг». Стоит упомянуть, что если при ответе незнакомец бросает трубку, то это тоже может быть знаком, что потенциальную жертву проверяют на активность.