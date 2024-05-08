«Три блока»: Международный валютный фонд об экономической обстановке в мире

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Как на торговые отношения повлияли санкции США?

Мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем. Об этом говорится в докладе первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинатх. Текст документа опубликован на сайте организации.

«Представьте себе мир, разделенный на три блока: блок, опирающийся на США, блок, опирающийся на Китай, и блок несвязанных стран», — говорится в нем.

Указывается, что доля Китая в импорте Соединенных Штатов за период с 2017 по 2023 год упала на 8% из-за торговых споров. При этом за тот же период доля США в импорте КНР снизилась на 4%. Прямая торговля между Россией и странами Запада после начала спецоперации на Украине и санкций изменилась.

Соединяющую роль играют такие страны, как Мексика и Вьетнам, а также другие. Они пропускают через себя торговые и инвестиционные потоки, что сглаживает санкционные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уход России из МВФ может лишить ее глобального статуса. Как заявил исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин, объединение, действующее под эгидой «достижения экономического роста и процветания» для всех ее участников, последнее время демонстрирует очевидную предвзятость.