«Несмотря на отстранение»: вручат ли атлетам из РФ перешедшие медали прошлых Олимпиад

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Гребец Илья Штокалов, признанный бронзовым призером Игр 2016 года, до сих пор не получил награду. Как ситуацию комментируют в МОК?

Российские спортсмены могут не получить медали после пересмотра результатов соревнований прошлых Олимпийских игр. О том, что награды не планируют вручать, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), передает ТАСС.

В 2018 году российский гребец Илья Штокалов был признан бронзовым призером Игр-2016 после того, как был дисквалифицирован спортсмен из Молдавии. Однако награду спортсмен, выступавший за Россию, так и не получил. В МОК считают, что перераспределением медалей должен заниматься Национальный олимпийский комитет (НОК).

«МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — говорится в сообщении.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) также пока не смог вернуть МОК медали после аннулирования результатов 15 российских спортсменов или команд.

В этом году Олимпийские игры пройдут во Франции с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила санкции в отношении Национальной федерации бадминтона России (НФБР).